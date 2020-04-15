الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية تسيير طائراتها لجلب المواطنين العالقين بالخارج

أصدرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بياناً تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة منه، أن الشركة جاهزة بشكل تام بتسيير رحلاتها لجلب المواطنين العالقين بالخارج.

ووجهت الأفريقية خلال بيانها إلى المدير التجاري ومدير العمليات الجوية بالإسراع في وضع الترتيبات المهمة، والبدء الفوري في تسيير الرحلات.

وقال مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية “سراج الفيتوري” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن الشركة تضع طائراتها الموجودة في مطار بنينا تحت تصرف القيادة العامة والحكومة الليبية المؤقتة، وذلك لإجلاء المواطنين الليبين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية وباقي الدول؛ وذلك ضمن خطواته التي يسعى من خلالها لتسخير كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين في كل ربوع ليبيا.