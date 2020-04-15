وليامز: لهذه الأسباب لا توجد ضغوطات دولية لعودة انتاج النفط … والاقتصاد الليبي يتعرض لضربة موجعة

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” في تصريح لقناة الوسط رصدته “صدى الاقتصادية” أن البعثة دائما تجدد دعوتها لرفع الحصار عن النفط ، مضيفةً أن الخسائر قد بلغت 4 مليار دولار ، و لا يوجد أي تحسن في وضع الاقتصاد العالمي في ظل أزمة كورونا .

و أَافت بالقول: هناك ركود و الاقتصاد الليبي يتعرض لضربة موجعة مع وجود 2 مليون ليبي مرتباتهم تعتمد القطاع الحكومي وهناك انقطاع في الإيرادات منذ أشهر و هذا ما سيؤثر سلبياً عليهم ، ويجب عودة النفط للإنتاج بشكل سريع .

و تابعت المبعوثة الأممية بالقول: عدم وجود ضغط دولي مثالي في هذه الفترة لعودة انتاج النفطي كان بسبب الأزمة العالمية “كورونا”و تأثيرها على الدول الكبرى ، مؤكدة أن انقطاع المياه والكهرباء جريمة في الوقت الذي يحتاج فيه الليبيون الحصول على المياه لإنقاد حياتهم من كورونا .