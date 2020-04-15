اقتصاد

“مطار مصراتة” يؤكد استمرار تسيير رحلاته لجلب المعدات الطبية من تشيكيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو مكتب الإعلام بمطار مصراتة ” سليمان الجهيمي” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن مطار مصراتة مستمر في تسيير رحلاته لجلب الأدوية والمعدات الطبية من الخارج.

وأضاف ” الجيهمي” أن الرحلات التي كانت تسير لتركيا قد توقفت منذ أسبوع، وذلك احترازاً من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً أن ذلك لمدة أسبوعين فقط ومن ثم يعود الطيران لتركيا من جديد لجلب المعدات الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مكتب الإعلام أن الرحلات حالياً فقط لدولة تشيكيا لجلب ماتحتاجه الدولة اليوم لمواجهة هذه الجائحة، مبيناً أن المطار يسير أسبوعياً من رحالة إلى رحلتين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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