البنك الدولي : الإقتصاد الليبي ينكمش بنحو 60% بسبب إقفال المنشآت النفطية

نشرت وكالة ” جلوبال بلاتس ” البريطانية نقلا عن البنك الدولي قوله … إن من المرجح أن يخسر مصدرو النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 230 مليار دولار من عائدات النفط الخام هذا العام إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية .

وقال البنك ” ان ليبيا هي البلد الأكثر تضررا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، أكبر دولة تملك احتياطيات نفطية في إفريقيا حيث انخفض الإنتاج وسط حرب بين فصيلين متعارضين يتنافسان للسيطرة على منشآت النفط في البلاد. وبحسب الصندوق ، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الليبي بنحو 60٪. مع استمرار لإغلاق منشآت النفط و تصاعد العنف في البلاد .

و أضاف البنك أيضا ، بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن ينتعش النمو في مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا في عام 2021 ، ليبلغ 4.7 ​​في المائة. وهذا يعكس التوقعات الحالية بسبب تفشي COVID-19 و يمكن التحسن التدريجي في أسعار النفط ، والفوائد من تخفيف السياسة العالمية المستدامة .