مفوضية الأمم المتحدة تقول : ليبيا ليست مينا آمن للاجئين و طالبي اللجوء

قالت : المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين ، اليوم الأربعاء ، تم إنقاذ 51 لاجئا ومهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا .

وقالت المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية الشريكة في مينا طرابلس البحري ، عند نزول النازحين قدمنا الماء والمساعدة الطبية ومستلزمات النظافة والبطانيات.

و أضافت المفوضية أيضا ” تم الإنقاذ بواسطة سفينة تجارية وتم تسليم الناجين لاحقًا إلى خفر السواحل الليبي ، تم نقل جميع الناجيين إلى الحجر ، بمن فيهم النساء و الأطفال ..

تكرر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ليبيا ليست ميناءً آمناً لإنزال اللاجئين وطالبي اللجوء.