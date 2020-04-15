اقتصاد

مفوضية الأمم المتحدة تقول : ليبيا ليست مينا آمن للاجئين و طالبي اللجوء

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت : المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين ، اليوم الأربعاء ، تم إنقاذ 51 لاجئا ومهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا .

وقالت المفوضية ولجنة الإنقاذ الدولية الشريكة في مينا طرابلس البحري ، عند نزول النازحين قدمنا الماء والمساعدة الطبية ومستلزمات النظافة والبطانيات.

و أضافت المفوضية أيضا ” تم الإنقاذ بواسطة سفينة تجارية وتم تسليم الناجين لاحقًا إلى خفر السواحل الليبي ، تم نقل جميع الناجيين إلى الحجر ، بمن فيهم النساء و الأطفال ..

تكرر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ليبيا ليست ميناءً آمناً لإنزال اللاجئين وطالبي اللجوء.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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