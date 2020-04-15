بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا : تدين الأعمال الانتقامية و تدعو الى استجابة فورية للهدنة الإنسانية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الأربعاء ، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، و اشتدادالقتال في الأيام القليلة الماضية

و أدانت البعثة القصف العشوائى على طرابلس الذي سبب قي سقوط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع عدة إصابات .

و حذرت البعثة من الأعمال الانتقامية التي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا.

و دعت أطراف النزاع إلى وقف القتال والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.