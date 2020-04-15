اقتصاد

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا : تدين الأعمال الانتقامية و تدعو الى استجابة فورية للهدنة الإنسانية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الأربعاء ، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، و اشتدادالقتال في الأيام القليلة الماضية

و أدانت البعثة القصف العشوائى على طرابلس الذي سبب قي سقوط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع عدة إصابات .

و حذرت البعثة من الأعمال الانتقامية التي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا.

و دعت أطراف النزاع إلى وقف القتال والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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