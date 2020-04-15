بالأرقام …خبير اقتصادي يفسر سبب إغلاق منظومة مبيعات النقد الأجنبي

أكد الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية السجال و التراشق في مراسلات بين الرئاسي والمركزي له عمق آخر ولاحظنا ذلك في فترة إقرار الترتيبات المالية ، و ما زاد ذلك زيادة سعر الرسوم من عدمه والخلاف عليها .

و أضاف بالقول: من خلال تقارير المركزي نفسر سبب اتخاذ المركزي لاجراء اقفال منظومة مبيعات النقد الأجنبي فنلاحظ خلال 2019 أن متوسط مبيعات النقد المركزي شهرياً تقريبا 2 مليار دولار اذا ما استبعدنا مخصصات ارباب الأسر كان حجم الاستخدام 1.4 مليار دولار ، و ما حدث في 2020 لاجراء اقفال النفط لاحظنا أن استخداماتنا من مبيعات النقد الأجنبي بلغت 1.3 مليار بالمقابل لو نرى حجم الطلب على النقد الأجنبي لغرض ال10 الاف دولار نجدها ما يقارب 495 مليون دولار .

و تابع بالقول: و في مقابل كان متوسط الشهري بسنة 2019 150 مليون دولار و هناك زيادة تقدر ب 240 % وكذلك مابين شهر 1 و 2 زاد الطلب من 1 مليار إلى 3 مليار دولار أي بزيادة 2.5 مليار دولار و نتحدث على رقم كبير وزيادة في الطلب على مبيعات النقد الأجنبي التي دفعت المركزي ربما يتخذ اجراءات ارتجالية ويوقف المنظومة واقفال المنظومة لكبح جماح الطلب المتزايد .