اللجنة العليا لمواجهة كورونا تفرض حظر تجول لمدة 24 ساعة … وتضع شروطاً لعمل المصارف

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذ حظر كلي ابتداءا من يوم الجمعة القادم 17 أبريل لمدة 10 أيام ، و ذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بليبيا .

و أصدرت اللجنة تعليماتها بإقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء الاحتياجات الضرورية .

وبحسب اللجنة فيستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز ، و السماح بالتنقل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

و تضمنت الشروط اقفال المصارف و تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح ، و منع وجود أي تجمعات بكافة أشكالها .