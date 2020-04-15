اقتصاد

اللجنة العليا لمواجهة كورونا تفرض حظر تجول لمدة 24 ساعة … وتضع شروطاً لعمل المصارف

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذ حظر كلي ابتداءا من يوم الجمعة القادم  17 أبريل لمدة 10 أيام ، و ذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بليبيا .

و أصدرت اللجنة تعليماتها بإقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء الاحتياجات الضرورية .

وبحسب اللجنة فيستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز ، و السماح بالتنقل بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

و تضمنت الشروط اقفال المصارف و تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح ، و منع وجود أي تجمعات بكافة أشكالها .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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