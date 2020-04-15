اقتصاد

جمعية المصارف الليبية تعلق على ضوابط المركزي بخصوص الاعتمادات

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول لصدى الاقتصادية مراسلة جمعية المصارف الليبية إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف بخصوص ضوابط فتح الاعتمادات المستندية .

وتضمنت المراسلة أن ما ورد حول الاحتفاظ بالمبالغ المشتراه في حسابات المصارف لدى المركزي و أن يتم السداد منها عند تداول المستندات وذلك وفقاً لآليات محددة ، حيث أنه يجب اعادة النظر في هذه النقطة و ترجيع الآلية السابقة و تعزيز قدة المصارف و مصداقيتها أمام المصارف الدولية و العالمية و استرجاع الثقة بالمصارف مع المراسلين بالخارج .

كذلك الآلية الواردة بمنشور رقم 2 لسنة 2020 ستجعل المراسلين بالخارج ترفع عمولات التعزيز نتيجة لمخاطر عدم القدرة على الدفع في المواعيد المحددة نتيجة ارتفاع المخاطر عدم السداد و هذا سيكون أرقام كبيرة مقارنة بحجم الاعتمادات التي ستفتح .

بالإضافة إلى أن أسعار السلع الموردة ستتأثر بهذه العمولات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع حالياً نتيجة كورونا ، وعملية الدفع ستتأخر و ستقوم المصارف بتغيير في شروط الدفع ليكون بعد تداول المستندات بفترة لا تقل عن ثلاتة أسابيع و هذا سيعزز من المخاطر لدى المراسلين و يدفعهم إلى زيادة عمولات التعزيز .

و اقترحت الجمعية كذلك على المركزي إعادة النظر بخصوص تحديد سقف للاعتمادات كحد أدنى 100 ألف دولار ، بالإضافة إلى عدم الشروع في تنفيذ عدد من الضوابط لصالح العام ووضع حل جذري بمعالجة الاعتمادات المفتوحة والموافقة عليها من منظومة مبيعات النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات و فقاً للضوابط ، لتجنب كشف حسابات المصارف بعدم وجود رصيد مقابل لهذه الاعتمادات بعد تداول مستندات المصرف المرسل وتجنب الضرر بسمعتها ورفع قضايا عليها . و تكدس البضائع بالموانئ كذلك بما سينتج ضرر للاقتصاد والبنوك .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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