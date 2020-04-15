ارتفاع قيـاسي لسعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل قياسي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في ختام التعاملات المسائية الاربعاء، بعد اعلان الحظر الكلي في المنطقة الغربية.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 5.30 دينار، وقفز الدولار الامريكي بشكل مفاجئ مساء اليوم بعد اعلان الحظر الكلي في مناطق سيطرة الوفاق واغلاق البنوك بشكل كلي خلال فترات الحظر.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 5.60 دينار، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.80 دينارا.

وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:

الدولار = 5.30 دينار

سعر كسر الذهب = 190 دينار عيار 18

اليورو= 5.65 دينار

الباوند = 6.45 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.60 دينار

ليرة= 0.76 دينار

الدينار التونسي= 1.78 دينار

دولار بالشيك المصدق “التجارة والتنمية” = 5.80 دينار

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