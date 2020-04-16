اقتصاد

وزارة العمل بالوفاق تنتهي من اعتماد الملاك الوظيفي لصالح وزارة التعليم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الملاك الوظيفي لصالح وزارة التعليم، بعد ما أكملت الدراسة والبحث في الجداول والأخد بعين الاعتبار، التعديلات المناسبة بما لا يخالف القانون وأحكامه، بإشاراف مباشر من الوزير المهدي الأمين.

وأشارت الوزارة، إعلانها أن الملاك الوظيفي المعتمد جاء في 299 فرد بينهم  موظفي ديوان الوزارة، إلى جانب العاملين في مراقبات الخدمات التعليمية في البلديات والمدارس، موضحة بأن الاعتماد تم على أساس “الوظائف” إلى حين إنتهاء إجراءات التسكين الوظيفي.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا، 1.8 مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة، وبلغت في العام الماضي 24.5 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك