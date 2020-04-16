وزارة العمل بالوفاق تنتهي من اعتماد الملاك الوظيفي لصالح وزارة التعليم

اعتمدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الملاك الوظيفي لصالح وزارة التعليم، بعد ما أكملت الدراسة والبحث في الجداول والأخد بعين الاعتبار، التعديلات المناسبة بما لا يخالف القانون وأحكامه، بإشاراف مباشر من الوزير المهدي الأمين.

وأشارت الوزارة، إعلانها أن الملاك الوظيفي المعتمد جاء في 299 فرد بينهم موظفي ديوان الوزارة، إلى جانب العاملين في مراقبات الخدمات التعليمية في البلديات والمدارس، موضحة بأن الاعتماد تم على أساس “الوظائف” إلى حين إنتهاء إجراءات التسكين الوظيفي.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا، 1.8 مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة، وبلغت في العام الماضي 24.5 مليار دينار.

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