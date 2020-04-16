تقرير وكالة الطاقة يهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس متأثرة بارتفاع المخزون الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية التي قالت إن الطلب على النفط سيواصل الانخفاض خلال أبريل الجاري متأثرا بعوامل عدة أبرزها عدوى فيروس كورونا التي اتخذت على إثرها سلطات الدول إجراءات الحجر الصحي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا 27 دولارا و75 سنتا للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 19 دولارا و89 سنتا للبرميل.

وياتي التراجع بعد فترة وجيزة من اتفاق دول أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا حول خفض الإنتاج اليومي بمقدار نحو 10 ملايين برميل يوميا للحفاظ على أستقرار الأسعار على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية