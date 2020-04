النفط يصعد عقب خسائر فادحة

توقع انخفاض الطلب على النفط بواقع 29 مليون برميل يوميا في أبريل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عقب خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة بسبب بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وجاء صعود الأسعار مدعوما بآمال بأن زيادة المخزونات ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في خفض الإنتاج.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 1.3% إلى 28.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينيتش، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.5% إلى 19.97 دولار.

وكان الخام الأمريكي قد انخفض أمس إلى أدنى مستوى له منذ 2002، وذلك بعدما أظهرت البيانات زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة.

وجاءت البيانات بعد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، توقع انخفاض الطلب على النفط بواقع 29 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري ليبلغ أدنى مستوى في 25 عاما.

