السودان يرفع الحد الأدنى للأجور لنحو 5 أضعاف

كشفت الحكومة السودانية في بيان صحفي عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال في السودان من 425 جنيها، أي أنها كانت لا تتجاوز التسعة دولارات، إلى 3 آلاف جنيه وهو ما يعادل 61 دولار، أي بزيادة قدرها 5 أضعاف.

ويأتي ذلك في إطار مواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم في البلاد، ويشار إلى أن الحد الأدنى للأجور السابق، لم تتم زيادته منذ حوالي 7 سنين.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن وزارة المالية ستبدأ تنفيذ زيادة أجور العاملين في الدولة اعتبارا من الشهر الحالي “أبريل” ومن جهته قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن نسبة الزيادة في الأجور بلغت 569٪ كمتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

وأشار البدوي إلى أن زيادة الأجور تأتي في مساعي ترقية الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تحسين هيكل الرواتب للعاملين في السودان.

يذكر أن مجلس الوزراء السوداني قد وافق مع وزارة المالية في عام 2019 على زيادة أجور العاملين في البلاد بواقع 500 جنيه كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى شهريا.

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