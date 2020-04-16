النفط يسجل ارتفاعا في ظل اجتياح جائحة كورونا

ارتفع النفط اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدها في الجلسة السابقة بفعل آمال بأن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية ربما تعني أنه ليس أمام المنتجين سوى خيار محدود يتمثل في تعميق خفض الإنتاج في ظل سحق جائحة فيروس كورونا للطلب.

وقالت رويترز أن خام برنت ارتفاع لــ36 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 28.05 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.5 بالمئة إلى 19.97 دولار.

وتابعت أن تكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق.

وأوضحت أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أيضا زيادة كبيرة في مخزونات الوقود المكرر في الولايات المتحدة على الرغم من أن المصافي تعمل بطاقة تبلغ 69 بالمئة في أنحاء البلاد وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.