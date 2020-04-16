اقتصاد

المصارف لصدى : ننتظر تعليمات المركزي فيما يخص آلية العمل الجديدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر مسؤول بمصرف الجمهورية لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا توجد أي آلية حالياً لعمل المصرف بعد صدور قرار الحظر لمدة 24 ساعة ، و ننتظر تعليمات المركزي بخصوص هذه الموضوع .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع عدة مصارف تتمثل في الوحدة الذي أكد على صعوبة توزيع السيولة يوم الأحد بعد قرار الحظر ، ولم توضع آلية إلى حد الآن والتجارة والتنمية الذي أفاد أن العمل من الممكن أن يكون داخلي فقط مع عدم وجود آلية .

أما الصحاري الذي أكد هو الآخر لصدى الاقتصادية عدم وضع آلية إلى حد الآن للعمل عليها حتى فيما يخص الاعتمادات .

و تشهد عدد من المصارف ازدحاماً شديداً صباح اليوم ، بعد صدور قرار الحظر لمدة 24 ساعة ابتدءاً من يوم الغد الجمعة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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