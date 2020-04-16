المصارف لصدى : ننتظر تعليمات المركزي فيما يخص آلية العمل الجديدة

قال مصدر مسؤول بمصرف الجمهورية لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا توجد أي آلية حالياً لعمل المصرف بعد صدور قرار الحظر لمدة 24 ساعة ، و ننتظر تعليمات المركزي بخصوص هذه الموضوع .

كما تواصلت صدى الاقتصادية مع عدة مصارف تتمثل في الوحدة الذي أكد على صعوبة توزيع السيولة يوم الأحد بعد قرار الحظر ، ولم توضع آلية إلى حد الآن والتجارة والتنمية الذي أفاد أن العمل من الممكن أن يكون داخلي فقط مع عدم وجود آلية .

أما الصحاري الذي أكد هو الآخر لصدى الاقتصادية عدم وضع آلية إلى حد الآن للعمل عليها حتى فيما يخص الاعتمادات .

و تشهد عدد من المصارف ازدحاماً شديداً صباح اليوم ، بعد صدور قرار الحظر لمدة 24 ساعة ابتدءاً من يوم الغد الجمعة .