هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ 2018

هبطت الليرة التركية خلال تداولات اليوم الخميس لأدنى مستوياتها منذ أزمة أغسطس عام 2018 والتي فقدت خلالها أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي يأتي ذلك جراء المخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد في تركيا.

وسجلت العملة التركية في تداولات اليوم انخفاضا حادا وصل إلى 6.9093 ليرة أمام الدولار وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2018.

وكانت الليرة التركية قد سجلت انخفاضا قبل أيام بعد أن اعلن وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته بسبب فرض حظر التجول ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة المالية التركية قد أصدرت، الأربعاء، بيانا كشفت فيه أن ميزانية الحكومة التركية سجلت عجزا بمقدار 43 مليار و700 مليون ليرة بما يعادل 6 مليارات و38 مليون دولار في شهر مارس الماضي.

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