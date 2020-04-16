غرفة التجارة والصناعة “طرابلس” تطالب الجهات المسؤولة بوضع حلول لشاحنات السلع العالقة بالحدود التونسية

قالت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس اليوم الخميس بإصدار بيان حول شاحنات السلع الغذائية المحجوزة بالحدود الليبية التونسية، موضحة فيه أن هذه الشاحنات موقوفة منذ إغلاق المنافذ البرية في مارس الماضي.

وأوضحت الغرفة أن الشاحنات محملة بالمواد الغذائية التي لا تحتمل درجة الحرارة الموجودة على الحدود، مشيرة أن عدد الشاحنات 180 شاحنة، ومايقارب 250 سائق ومعاون.

كما طالبت الجهات المعنية التدخل السريع لحل هذه الأزمة وتسوية أوضاع السائقين، وحملت الغرفة المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة أي تلف أو فساد للسلع والمواد الغذائية المحملة بالشاحنات.