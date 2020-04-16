التجارة والصناعة تطالب الوفاق بإنهاء أزمة الشاحنات العالقة

غرفة التجار والصناعة تطالب حكومة الوفاق بإنهاء أزمة” 180 شاحنة سلع” عالقة في معبر راس اجدير
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قناة 218 الليبية
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