بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس بشأن الاعتمادات المستندية

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بيانا هاما اليوم الخميس 16 ابريل 2020 تناول تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة 9 ابريل 2020 وحتى 16 ابريل 2020 .

وتضمن البيان تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة 2020/04/09 حتى 2020/04/16 والشركات التي حصلت على الاعتمادات والسلع التي سيتم توريدها.

وجاء في البيان ان النشر جاء استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 2020/04/08.

واشار البيان إلى أن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة وإيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

وفيما يلي بالصور الشركات والسلع التي سيتم توريدها واسم الممثل القانوني والمبالغ التي حصلت عليها والمصرف التي جرى التقديم من خلالها:

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