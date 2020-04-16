مركزي طرابلس يكشف بالتفاصيل أسماء الشركات المتحصلة على الاعتمادات

أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس بياناً موضح تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة التاسع من أبريل الجاري وحتى السادس عشر من ذات الشهر.

وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة وإيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

حيث أوضح المركزي خلال بيانه أن عدد الشركات قد وصل إلى 22 شركة المتحصلة على اعتمادات ، وتتضمن شركة الاتحاد لاستيراد المواشي واللحومي و التي قامت بفتح اعتمادات بقيمة 513 مليون دولار لستيراد لحم أبقار مجمد ، و فتح اعتمادات بقيمة 813 مليون يورو لتوريد أغنام ، بالإضافة فتح اعتمادات لشركة الريحان للصناعات الغذائية بقيمة 1 مليار دولار لتوريد “بودرة حليب” .

كذلك فتح اعتمادات بقيمة 297 مليون دولار لجلب معدات طبية و أدوية لشركة شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات لصالح شركة النجمة لمواد تنظيف بقيمة 492 مليون دولار لاستيراد مواد خام ، وفتح اعتمادات لشركات الأعلاف لجلب الذرة و غيرهم من الشركات الموضحة بجدول المركزي و بحسب الضوابط التي أعلن عنها .

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد تعهد بنشر البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية لتوريد السلع الغذائية والدوائية ، بالإضافة إلى تأكيد المركزي موافقته على كافة الطلبات المستوفية للمتطلبات بغض النظر عن مالكي الشركات و موقعها و البنك دون أي محاباة أو تمييز و بحسب الجدول .