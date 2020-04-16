منظمة فزان: المنطقة الجنوبية تشهد نقصًا حادًا في الوقود والغاز

قال عضو في منظمة فزان غير الحكومة أحمد الجهيمي، اليوم الخميس، إن المنطقة الجنوبية وخاصة الجنوب الغربي تشهد نقصًا حادًا في الوقود وغاز الطهي.

وأوضح الجهيمي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه على الرغم من وصول شحنات من الوقود والغاز، لكن تبقى الكميات صغيرة جدًا مقارنة باحتياج السوق المحلي في المنطقة.

وأشار الجهيمي إلى أن المدن والبلدات الواقعة أقصى الجنوب الغربي تواجه صعوبات في توفير الوقود والغاز، حتى إن السوق السوداء جفت من الوقود مع إرتفاع أسعاره لأرقام كبيرة.

وتكافح بلدية سبها عبر التواصل مع الحكومة المؤقتة في بنغازى للحصول على كميات كبيرة من الطاقة يمكنها تغطية الطلب في منطقة فزان.

عضو منظمة فزان، أوضح بأن إمدادات الوقود وغاز الطهي ضعيفة جدة بسبب وجود مشاكل ومخاطر عالية في عملية النقل بين المنطقة الشرقية والجنوبية.

إضافة إلى ذلك، أكد الجهيمي بأن المخزون الاستراتيجي للمنطقة بدء ينفذ مع إرتفاع الأسعار بشكل مضعف، في انتظار وصول الإمدادات من صندوق موازنة الأسعار في مدينة بنغازي.