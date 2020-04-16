إنتاج النفط الليبي ينهار … مع استمرار أزمة اغلاق الحقول

نشرت وكالة” جلوبال بلاتس ” البريطانية نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط ، إن مصفاة الزاوية في ليبيا اضطرت إلى الإغلاق بسبب انخفاض إنتاج النفط المحلي و هذا بسبب الحصار الذي بدأ في يناير ، تأثرت كل من وحدات CDUS ، كل منها بسعة 60،000 برميل في اليوم . في أواخر ديسمبر ، كانت المصفاة هدفاً لغارة جوية ، لكن المصفاة كانت تعمل عند حوالي 60 ألف برميل يومياً ، خلال الأشهر الستة الماضية ، مع تشغيل واحدة من وحدات التقطير الخام .

و بحسب ما نقله” جلوبال بلاتس ” لاتزال خزانات النفط في منطقة رأس لانوف لا عمل دون أي جدول زمني لإعادة تشغيلها. تم إغلاق المصفاة في عام 2013 .و لم تعود ﻹستئناف العمل حتي الآن .