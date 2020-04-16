داخلية الوفاق تستمر في تنفيذ خطة حماية المترديين على المصارف

نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، صورًا تظهر عمل أعضاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت في حماية وتأمين وتنظيم العمل داخل المصارف في طرابلس.

وقالت الوزارة إن عناصرها مستمرة تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين المترديين على المصارف.

ويأتي ذلك مع إنتهاء آخر يوم قبل الدخول في الحظر الكامل طيلة عشرة أيام متواصلة، وفق ما أعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء بعد إرتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا.