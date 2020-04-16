اقتصاد

“المركزي” : هذه قيمة الاعتمادات المفتوحة … وهناك طلبات قيد التنفيذ

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف البنك المركزي بطرابلس اليوم الشركات التي قامت بفتح الاعتمادات منذ 9 إبريل و حتى اليوم الخميس ، و تتضمن فتح اعتماد بقيمة 513 مليون دولار لشركة الاتحاد لاستيراد اللحوم و المواشي لجلب لحم أبقار مجمد ، وفتح اعتمادات بقيمة 513 مليون يورو لذات الشركة لاستيراد أغنام ، ونفذت هذه الاعتمادات بمصرف المتوسط .

كذلك فتح 2 اعتماد بقيمة تقارب مليار يورو لشركة العالمية لاستيراد الأدوية و المستحضرات الطبية لاستيراد أدوية بشرية ، بالإضافة إلى فتح اعتماد لشركة الأسرة المثالية للغذائية بقيمة 259 مليون دولار لتوريد سلعة “الزيت” ، و فتح اعتماد بقيمة 1.195 مليار يورو لاستيراد حليب من قبل شركة شمال المتوسط لاستيراد السلع .

كما فح اعتماد لشركة أسود توباكتس بقيمة 91 مليون لاستيراد “معجون طماطم” ،مع وجود شركات فتح لها اعتمادات لتوريد مواد الخام كذلك وفقاً لضوابط البنك المركزي .

وبحسب كشوفات المركزي فقد فتح اعتمادات لشركة التموين الوطني للصناعة الغذائية بقيمة 298 مليون يورو لاستيراد “جبنة شيدر” ، و فتح اعتمادات لشركة أرياف بلادي لاستيراد “جبن” بالبنك الإسلامي الليبي ، و فتح اعتماد بقيمة 757 مليون دولار لشركة سكرة العالمية لاستيراد زيت طبي .

و أكد المركزي “لصحيفة صدى الاقتصادية” على تنفيذ كافة الطلبات التي وردت ، بمطابقة للشروط، مضيفاً أنه لا يزال هناك طلبات واردة أكثر من ذلك و لا زالت في طور التنفيذ و المراجعة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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