“المركزي”: 40 شركة حصلت على اعتمادات بـ8 أيام

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الخميس، بيانات الشركات المتحصلة على اعتمادات وفق ضوابط المنشور رقم 2 الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

وأشارت البيانات التي شملت الفترة ما بين 9 و16 أبريل الجاري، إلى تمرير اعتمادات 40 شركة قدمت معاملاتها للمصارف التجارية في عموم ليبيا لتوريد سلع غذائية جاهزة للاستهلاك أو مواد خام داخلة في التصنيع، إلى جانب أدوية ومعدات طبية ومواشي.

وأوضحت البيانات أن الاعتمادات التي مررت توزعت قيمتها المالية بعملتي الدولار واليورو وبقيم مختلفة مرفقة بأسماء الشركات والمندوبين تطبيقا للمادة رقم 16 من المنشور رقم 2، والتي تسمح بنشر بيانات الشركة المستفيدة من الاعتمادات.

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