اقتصاد

“المركزي”: 40 شركة حصلت على اعتمادات بـ8 أيام

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الخميس، بيانات الشركات المتحصلة على اعتمادات وفق ضوابط المنشور رقم 2 الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

وأشارت البيانات التي شملت الفترة ما بين 9 و16 أبريل الجاري، إلى تمرير اعتمادات 40 شركة قدمت معاملاتها للمصارف التجارية في عموم ليبيا لتوريد سلع غذائية جاهزة للاستهلاك أو مواد خام داخلة في التصنيع، إلى جانب أدوية ومعدات طبية ومواشي.

وأوضحت البيانات أن الاعتمادات التي مررت توزعت قيمتها المالية بعملتي الدولار واليورو وبقيم مختلفة مرفقة بأسماء الشركات والمندوبين تطبيقا للمادة رقم 16 من المنشور رقم 2، والتي تسمح بنشر بيانات الشركة المستفيدة من الاعتمادات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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