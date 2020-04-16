الحظر يهز قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية

تراجع الدينار لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء الذي انتقل التداول فيه عبر تطبيقات “واتساب وفايبر”، بسبب إجراءات حظر التجول.

وصعد الدولار بمقدار 40 قرشا، بـ5.65 دنانير، وارتفع الدولار على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا بمقدار 70 قرشا وتم تداوله 6.20 دنانير.

شملت حالة الارتفاع العملات الأخرى بينها اليورو الذي ارتفع إلى 5.95 دنانير، والجنيه المصري ارتفع أيضا على صعيد الحوالات إلى 34 قرشا، بينما بيع الدينار التونسي بـ1.85.

وأرجع تاجر سبب صعود العملات الأجنبية مقابل الدينار إلى زيادة الطلب على الحوالات الخارجية بالتزامن مع وقف عمل المصارف في فترة الحظر الكامل الذي يبدأ من الجمعة ويستمر إلى 10 أيام، الأمر الذي يُلزم التجار التوجه للسوق السوداء لتغطية حاجاتهم من النقد الأجنبي.

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