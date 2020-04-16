اقتصاد

الحديد والصلب تُقلص عدد العاملين بالشركة للحد الأدنى

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر تقليص عدد العاملين بجميع المصانع داخل الشركة للحد الأدنى بمن فيهم القياديون.

وأوضحت الشركة في بيان، بأن جميع العاملين سيتقاضوا المرتب الأساسي ما عدى المستخدمين الذين يتطلب عملهم البقاء في المصانع.

وأشار البيان إلى أن إلى استمرار عمل المستخدمين في المرافق الأساسية وإدارة الشؤون الأمنية والاتصالات وقسمي الصحة المهنية والإطفاء، وفقاً لقرار سابق لمجلس إدارة الحديد والصلب.

ومن المتوقع أن يقوم قطاع شؤون الإنتاج باتخاد الإجراءات اللازمة للبدء في عمليات تشغيل الخطين الأول والثاني بمصنع القضبان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك