الأتحاد الأوروبي : يقدم مساعدات لمستشفى الكلى “بحي الاندلس”

قام الأتحاد الأوروبي بتقدم مساعدة لعيادة الكلى في حي الأندلس و خدمات لـ 1800 مريض في طرابلس الكبرى ، حيث تساعد سيارة الإسعاف التابعة لوحدة العناية المركزة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من” الأتحاد الاوروبي ” المركز الصحي على احضار المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات. كما ستساعد الآن المؤسسات في التصدي للفيروس” التاجي”

كما ان يسعى الأتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لقطاع الصحة في ليبيا . و يؤكد من جانبه على السلطات الليبية الحوار و التفاهم و مواجهة كل ما يعيق النظام الصحي ، خاصة في ظل انتشار وباء “كورونا “