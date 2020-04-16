اقتصاد

الأتحاد الأوروبي : يقدم مساعدات لمستشفى الكلى “بحي الاندلس”

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام الأتحاد الأوروبي بتقدم مساعدة لعيادة الكلى في حي الأندلس و خدمات لـ 1800 مريض في طرابلس الكبرى ، حيث تساعد سيارة الإسعاف التابعة لوحدة العناية المركزة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من” الأتحاد الاوروبي ” المركز الصحي على احضار المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات. كما ستساعد الآن المؤسسات في التصدي للفيروس” التاجي”

كما ان يسعى الأتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لقطاع الصحة في ليبيا . و يؤكد من جانبه على السلطات الليبية الحوار و التفاهم و مواجهة كل ما يعيق النظام الصحي ، خاصة في ظل انتشار وباء “كورونا “

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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