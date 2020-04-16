مركزي طرابلس يعلن عن اعتمادات مستندية لـ22 شركة

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الخميس، عن فتح 40 اعتمادا مستنديا لـ22 شركة من أجل استيراد احتياجات أساسية منوعة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاعتمادات المستندية أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، وفق منشور المصرف المركزي.

وبحسب ما نشره المصرف المركزي، فقد شملت اعتمادات الشركات لاستيراد مواد وسلع منوع بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية.

وكان المصرف المركزي قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الحالية، ليكون الحد الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله.

ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ومبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي أو ما يعادله كحد أعلى لاستيراد سلع: القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.

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