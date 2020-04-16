اقتصاد

مديرية أمن ربيانة تضبط شاحنات تقوم ببيع الوقود شمال المدينة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ربيانة 16 أبريل 2020 (وال)- تمكنت دوريات تابعة لمديرية أمن ربيانة، من ضبط عدد من الشاحنات تقوم ببيع الوقود بطريق غير قانوني.

وقال مدير أمن ربيانة الرائد خميس سليمان توكى – لوكالة الأنباء الليبية – إن دوريات التابعة للمديرية خلال دوريات ليلية تمكنت من ضبط عدد “3” شاحنات نقل الوقود، تقوم ببيع وقود “بنزين” على بعد “30” كيلومتر شمال بلدية ربيانة.

وأضاف توكى أنه تم توقيف الشاحنات وسائقين، وفتح محضر وتوقيف السائقين وحجز الشاحنات لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. (وال- ربيانة) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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