22 مليون أميركي يطلبون “إعانة البطالة”

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن أكثر من 5.2 مليون أمريكي قدموا طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، حيث ظلت الشركات مغلقة في الغالب بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ووصل عدد العاطلين عن العمل من الأمريكيين بسبب عمليات الإغلاق التي تفرضها الدولة، إلى رقم قياسي بلغ 22 مليونًا في الأسابيع الأربعة الماضية.

تم الكشف عن هذه الأرقام بعد أن دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا البلاد لإعداد خطط لإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، معلنا عن سلطته “الكلية” على هذه المسألة.

وشكلت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا ورود آيلاند وديلاوير وماساتشوستس مجلسًا استشاريًا إقليميًا للتخطيط لإعادة فتح “آمن ومنسق”. كما وافقت كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن على العمل على نهج مشترك لإعادة فتح اقتصاداتها.

وباتت الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وتشير بيانات من جامعة جونز هوبكنز إلى وجود أكثر من 639.700 إصابة، وحوالي 31000 حالة وفاة، ونحو 52.700 حالة شفاء.

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