تحويلات المصريين بالخارج تقفز بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار مليار و300 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي بلغ 33.6%.

وكشف المركزي المصري أن التحويلات قد سجلت نموا في نهاية شهر يناير الفائت من العام 2020 بنسبة 27.8% مسجلة مليارين و600 مليون دولار تقريبا في الشهر المذكور مقابل مليارين و100 مليون دولار من يناير عام 2019.

وكان البنك المركزي المصري قد ذكر منذ بداية شهر أبريل الجاري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد خسر 5 مليارات و400 مليون دولار عندما بلغ 40 مليار و100 مليون دولار في نهاية شهر مارس المنصرم، بعدما بلغ 45 مليار و500 مليون دولار في فبراير.

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