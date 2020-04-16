اقتصاد

لجنة مكافحة كورونا بالحكومة المؤقتة تناقش الترتيبات النهائية لعودة المواطنين من الخارج

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة المؤقتة خلال اجتماعها مع اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج .

و تناول الاجتماع كيفية إخضاع العائدين لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة، لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة .

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي تم اتخاذها في السابق بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه .

و شددت اللجنة على ضرورة تقنين توريدات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال استيراد كل ما هو لازم لمواجهة هذه الجائحة بإشراف اللجنة العليا بمعرفة اللجنة الاستشارية الطبية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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