لجنة مكافحة كورونا بالحكومة المؤقتة تناقش الترتيبات النهائية لعودة المواطنين من الخارج

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة المؤقتة خلال اجتماعها مع اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج .

و تناول الاجتماع كيفية إخضاع العائدين لحجر طبي إجباري في مكان تحدده اللجنة، لمدة 14 يوما مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة .

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي تم اتخاذها في السابق بما ضمن عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه .

و شددت اللجنة على ضرورة تقنين توريدات الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من خلال استيراد كل ما هو لازم لمواجهة هذه الجائحة بإشراف اللجنة العليا بمعرفة اللجنة الاستشارية الطبية.