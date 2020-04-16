دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل الهيأة العامة للإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العمراني

بنغازي 16 أبريل 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، سيّر عمل الهيأة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع عقده مع مستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف بمتابعة سيّر عمل الهيأة والمصلحة الدكتور بشير مصباح خليفة، بحضور وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

هذا وناقش الاجتماع سيّر عمل كل من الهيأة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، والمعوقات التي تُواجه سيّر عملهما، وكيفية وضع الحلول المُثلى لها لضمان سيّر عملهما على أكمل وجه.

وبحث دولة الرئيس الاحتياجات التي يجب توفيرها لكل من الهيأة العامة للإسكان والمرافق، ومصلحة التخطيط العمراني، وذلك لسيّر عملهما بالوجه المطلوب خاصة خلال الأزمة الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده دولة الرئيس في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها سيادته لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا. (وال- بنغازي) س ع/ ر ت

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