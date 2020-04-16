الدولار يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدينار الليبي

أكد تاجر عملة بالسوق السوداء الخميس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي ليسجل 5.70 دينار، عن صباح الخميس الذي سجل 5.28 دينار.

كما ارتفع اليورو هو الأخر ليسجل 5.95 دينار، عن صباح الخميس 5.62 دينار ، حيث تشهد أسعار صرف الدولار تذبذباً كبيراً ما بين ارتفاع وانخفاض و اختلاف يومي في السعر . وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:

الدولار = 5.70 دينار

سعر كسر الذهب = 192 دينار عيار 18

اليورو= 5.95 دينار

الباوند = 6.75 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.20 دينار

ليرة= 0.78 دينار

الدينار التونسي= 1.88 دينار

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