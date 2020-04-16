اقتصاد

الدولار يصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدينار الليبي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد تاجر عملة بالسوق السوداء الخميس في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي ليسجل 5.70 دينار، عن صباح الخميس الذي سجل 5.28 دينار.

كما ارتفع اليورو هو الأخر ليسجل 5.95 دينار، عن صباح الخميس 5.62 دينار ، حيث تشهد أسعار صرف الدولار تذبذباً كبيراً ما بين ارتفاع وانخفاض و اختلاف يومي في السعر .

وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:
الدولار = 5.70 دينار
سعر كسر الذهب = 192 دينار عيار 18
اليورو= 5.95 دينار
الباوند = 6.75 دينار
حوالات دبي/ تركيا = 6.20 دينار
ليرة= 0.78 دينار
الدينار التونسي= 1.88 دينار

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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