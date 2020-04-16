ميناء بنغازي يستقبل آلاف الأطنان من الأسمنت المكيس‎

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دخول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة الميناء.

ومن بين السفن الواصلة سفينة نقل الحاويات “هانسا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “امواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 258 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وفقا للمتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، فقد استقبل الميناء أيضا السفينة “إڤر دراي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 969 طنا من مادة الأسمنت المكيس.

وكان الميناء استقبل قبل أيام سفينة نقل الحاويات “ليدي حلوم” التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 453 حاوية من البضائع المتنوعة، إضافة إلى استقبال الميناء سفينة نقل الحبوب “سانترو”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشيمة” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 26.5 طن من حبوب القمح.

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