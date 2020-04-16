الدولار الأمريكي يسجل مستويات قياسية.. والحوالة تتجاوز 6 دينار

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تسجيله لمستويات قياسية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في ختام التعاملات المسائية الخميس، ويأتي الارتفاع بالتزامن مع اعلان الحظر الكلي في المنطقة الغربية.

وبلغت اخر قيمة للعملة الأميركية، 5.70 و5.65 دينار، وفقا لمتعاملين ومتداولين من غرف الواتساب والفايبر.

وقفز الدولار الامريكي بشكل مفاجئ منذ مساء أمس بعد اعلان الحظر الكلي في مناطق سيطرة الوفاق واغلاق البنوك بشكل كلي خلال فترات الحظر.

وصعدت قيمة حوالة تركيا للدولار الامريكي إلى 6.20 دينار، فيما سجلت سعر بطاقة ارباب الاسر 4.80 دينارا.

وفيما يلي ملخص لأخر الاسعار:

الدولار = 5.70 دينار

سعر كسر الذهب = 192 دينار عيار 18

اليورو= 5.95 دينار

الباوند = 6.75 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.20 دينار

ليرة= 0.78 دينار

الدينار التونسي= 1.88 دينار

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