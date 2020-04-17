النفط يصعد مدفوعا بتخفيف إجراءات الحظر الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة مدفوعة بتلميح عدد من الدول الأوروبية بفتح جزئي أو بسيط للإغلاقات التي حصلت وبشكل شديد في مارس وأبريل الجاري بسبب فيروس كورونا.

وتأثرت أسعار النفط بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي ليلة أمس إذ قال إن إدارته تدرس إعادة فتح بعض الولايات المغلقة اعتبارا من مطلع مايو، الأمر الذي أنعش معنويات السوق العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صعودا عند الساعة 8:30 من صباح اليوم بنسبة 2% ليبلغ سعر البرميل 28.45 دولارا هذا الصعود شمل أيضا عقود النفط الخام الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 2.5٪ ليبلغ سعر البرميل 19.50 دولارا.

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