اقتصاد

النفط يصعد مدفوعا بتخفيف إجراءات الحظر الأمريكية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة مدفوعة بتلميح عدد من الدول الأوروبية بفتح جزئي أو بسيط للإغلاقات التي حصلت وبشكل شديد في مارس وأبريل الجاري بسبب فيروس كورونا.

وتأثرت أسعار النفط بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي ليلة أمس إذ قال إن إدارته تدرس إعادة فتح بعض الولايات المغلقة اعتبارا من مطلع مايو، الأمر الذي أنعش معنويات السوق العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صعودا عند الساعة 8:30 من صباح اليوم بنسبة 2% ليبلغ سعر البرميل 28.45 دولارا هذا الصعود شمل أيضا عقود النفط الخام الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 2.5٪ ليبلغ سعر البرميل 19.50 دولارا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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