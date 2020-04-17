شركة البريقة تناقش إمكانية إمداد مناطق الجنوب بالوقود

عقد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز “عماد بن كورة” اجتماعا مع عمداء بلديات الجنوب لمناقشة آلية إيصال المحروقات إلى مدن الجنوب وضمان حصول المواطن على المحروقات بالسعر الرسمي.

وأكد “بن كورة” في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لشركة البريقة اليوم الجمعة، على توافر المحروقات بمستودعات الشركة وجاهزية الشركة لإيصال المحروقات إلى مستودع سبها النفطي ومنه إلى محطات الوقود في حالة توفر الحد الأدنى من التسهيلات الأمنية لضمان سلامة السائقين.

وأضاف “بن كورة” أن الشركة تتفهم استياء المواطنين القاطنين بالمناطق الجنوبية، وتستنكر استغلال البعض لهذه الظروف لبيع المحروقات بأسعار مرتفعة وهي أفعال يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن شركة البريقة تسعى باستمرار للوصول الى حلول جذرية لتلك المشاكل.

يذكر أن شركة البريقة تمكنت في عام 2018 من إرسال قوافل محملة بملايين اللترات من المحروقات وبشكل منتظم للمدن الواقعة بالمنطقة الجنوبية، ولكن منذ بدء الحرب على طرابلس في أبريل الماضي انقطعت تلك الإمدادات لانعدام الأمن لسائقي الشاحنات وصعوبة إيصال الوقود لمدن الجنوب.