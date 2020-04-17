ميناء بنغازي يضيف الجمعة إلى أيام عمله

أعلنت إدارة ميناء بنغازي لكافة الوكلاء الملاحيين والمراجعين والتجار وأصحاب السلع والبضائع عن استمرار تقديم خدماتها اليوم الجمعة وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بينها إدارة الجمارك في الميناء.

وأشار ميناء بنغازي عبر الحساب الرسمي في موقع فيسبوك إلى أن الخطوة تهدف إلى استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة في الحظائر لتعزيز السوق المحلية وسط جهود مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل خلال الساعات الماضية سفن حاويات محملة ببضائع وسلع غذائية رافقتها إجراءات للوقاية من الفيروس شملت عمليات كشف على الأطقم العاملة في السفن الداخلة للميناء قبل أن تتم عملية الرسو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية