اقتصاد

ميناء بنغازي يضيف الجمعة إلى أيام عمله

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي لكافة الوكلاء الملاحيين والمراجعين والتجار وأصحاب السلع والبضائع عن استمرار تقديم خدماتها اليوم الجمعة وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بينها إدارة الجمارك في الميناء.

وأشار ميناء بنغازي عبر الحساب الرسمي في موقع فيسبوك إلى أن الخطوة تهدف إلى استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة في الحظائر لتعزيز السوق المحلية وسط جهود مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل خلال الساعات الماضية سفن حاويات محملة ببضائع وسلع غذائية رافقتها إجراءات للوقاية من الفيروس شملت عمليات كشف على الأطقم العاملة في السفن الداخلة للميناء قبل أن تتم عملية الرسو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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