البريقة تعلن “شرطاً صعباً” لإرسال الوقود إلى الجنوب

بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة مع عمداء بلديات الجنوب إمكانية إرسال شحنات محروقات بنزين وديزل إلى المنطقة.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد في 12 من أبريل الجاري وكشفت عنه البريقة اليوم الجمعة الظروف الأمنية الحالية التي وصفتها البريقة بالصعبة، مشيرة إلى أنها أبرز عوائق إرسال المحروقات وعلى ضرورة تفهم سكان الجنوب لهذه المخاطر.

وقال بن كورة في تصريح صحفي للمكتب الإعلامي للبريقة إن الفرق الفنية على أتم الاستعداد لإرسال المحروقات لمستودعاتها في سبها تمهيدا لتغذية المحطات في حال توفر أدنى الشروط الأمنية، مستنكرا في الوقت ذاته استغلال بعض المواطنين للظرف الحالي وبيعهم المحروقات في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.

وأشارت شركة البريقة إلى أنها أرسلت ملايين اللترات من الوقود بنوعيه البنزين والديزل عام 2018 خرجت من مستودعاتها بمدينة طرابلس وتوجهت بها للجنوب بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية وقتها.

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