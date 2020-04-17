“باشاغا” يرفض قرار الحظر التام ويطالب الرئاسي بتعديله

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” أمس الخميس بياناً مرسلاً لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بشأن فرض حظر تجول لأربعة وعشرين ساعة.

حيث قال “باشاغا” أن التدايبر المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا تحتاج لوعي عام من المواطنين والإلتزام طوعي وهذا ماكان واقعا بمجرد إعلان القرار الأول المتعلق بإغلاق الصالات الرياضية ومنع التجمعات وإقفال المدارس والجامعات، كان الإلتزام بها كبير وفاعل.

وأوضح أن قرار الحظر لأربع وعشرين ساعة جاء بدون إنذار مع قرب شهر رمضان، مشيراً أن توقيت القرار في ظل هذه الظروف من نزوح وحاجة المواطن لسحب مرتباتهم مما سيسبب إزدحام.

كما طالب وزير الداخلية المجلس الرئاسي النظر في هذا القرار وتقييم إيجابياته وسلبياته ومكان الخلل فيها، مع دراسة الأوضاع العامة وإجراء تعديلات جزئية بما يخدم المصلحة العامة.