حرس المنشآت يعيد فتح صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية

أعلن حرس المنشآت النفطية عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الجمعة إعادة فتح صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة الزاوية من قبل العاملين بالمنشآت النفطية.

وقال حرس المنشآت أن ذلك جاء بعد ورد أنباء عن قفل صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة وتواصل مع المجموعة التي قفلت الصمام تم الاتفاق معهم على إعادة فتح الصمام وعودة ضخ الغاز إلى المحطة.

وأشار أنه بدءًا من الآن يتم تشغيل المحطة تدريجيا بعد أن فقدت أكثر من 800 ميجا وات ترتب عنه وجود عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.