اقتصاد

وكيل وزارة الحكم المحلي بالوفاق يكشف لصدى مستجدات صرف مخصصات البلديات لمجابهة كورونا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني “عبد الباري شنبارو” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول صرف مخصصات البلديات لمجابهة أزمة كورونا أن المخصصات قيد الإجراء و تم منح الإذن للبلديات في إصدار اذونات الصرف حسب القيم المرصودة لكل بلدية إلى حين تسييل المخصصات.

و أضاف بالقول: نتأمل أن تصل المخصصات للبلديات الأسبوع القادم ، مع العلم أن المخصصلت لن تسيل إلى وزارة الحكم المحلي و إنما سيتم الصرف من وزارة المالية إلى الحسابات المصرفية للبلديات مباشرة .

و حول متابعة صرف مخصصات البلديات أفاد “شنبارو” بالقول : عقدت اجتماع مع وكيل وزارة المالية “ابوبكر الجفال” و مع عدد من عمداء البلديات بمقر المجلس الرئاسي واتفقنا على بنود الصرف التي ستكون لأزمة الجائحة فقط وطلبنا إحالة تقارير دورية عن المصروفات واوجه الصرف أولاً بأول .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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