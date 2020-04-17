اقتصاد العالم ينهار.. وبيزوس يزداد ثراء

سجلت أسهم شركتي أمازون ونتفليكس الأمريكيتين في جلسة إغلاق الخميس ارتفاعا إلى مستويات قياسية لم تسجلها من قبل بسبب زيادة الطلب عليهما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إغلاق معظم الأسهم الأمريكية الأخرى على ارتفاع في ختام الجلسة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 33.33 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 23537.68 نقطة فيما سجل مؤشر ستاندرد أند بورز ارتفاعا بنحو 500 نقطة بمقدار 16.19 نقطة أو 0.58% مسجلا 2799.55 نقطة.

وقفز سعر سهم “أمازون” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق نتيجة ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي جعل مؤسس الشركة جيف بيزوس يتصدر قائمة أغنى أثرياء العالم إذ بلغت ثروته وفقا لمؤشر “بلومبرج” 138 مليار دولار.

وفي سياق آخر أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أنه سيكشف تدريجيا عن خطط إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، والعودة به إلى طبيعته، مشيرا إلى أن البيانات أظهرت أن الجهود المكثفة لتخفيف حدة تداعيات تفشي وباء كورونا تؤتي ثمارها.

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