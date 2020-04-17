اختبارات كورونا “المغشوشة” تهز العلاقات البريطانية الصينية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا ذكرت فيه أن المملكة المتحدة استوردت اختبارات طبية تخص فحوصات فيروس كورونا بقيمة 20 مليون دولار اكتشفت في وقت لاحق أنها لا تعمل.

وسجلت بريطانيا في مارس الماضي حادثة شبيهة عندما كشف وزير الصحة مات هانكوك أن شحنات معدات طبية معنية بالفحوصات يبلغ عددها 3.5 ملايين جهاز اختبار مستوردة أوروبياً اكتشفت الوزارة أن بعضها ملوث بفيروس كورونا بينها معدات قادمة من شركة طبية مقرها لوكسمبورغ.

وكانت بريطانيا قد طلبت في مارس الماضي 10 آلاف جهاز تنفس اصطناعي من شركة مرسيدس للسيارات التي حورت نشاط بعض مصانعها واستعانت بـ7 فرق فنية من قسم الفورميلا التابع لها لتتمكن من صنع أكبر عدد ممكن من أجهزة التنفس في أسرع وقت.

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