الخطوط الأفريقية تعلن عدم جُهوزية طائرة لتسيير رحلات دولية وتؤكد أن مدير فرعها بمنطقة بنغازي النمر صالح هو المخول بالحديث عن الشركة في المنطقة

بنغازي 17 أبريل 2020 (وال)- أعلنت إدارة منطقة بنغازي بشركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنها تُتابع ما تناولته بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، وإفادة بعض الأشخاص على قناة فضائية محلية، رغم أنهم غير مخولين قانونًا وليس لهم أي صلة بالتشغيل الفعلي لطائرات الخطوط الجوية الأفريقية.

وأكدت إدارة منطقة بنغازي على كتاب السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، بخصوص سرعة العمل على عودة المواطنين العالقين بالخارج.

وأوضحت الشركة أن الشخص الذي ظهر على إحدى القنوات الفضائية وصفحات فيسبوك، مُدعيًا صفة مدير فرع المنطقة الشرقية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، لا يُمثل الشركة وليست له أي صلة بتشغيل طائراتها، ولا يملك أية معلومة فنية عن مدى جهوزية الطائرة فنيًا للتشغيل.

وقالت إدارة المنطقة – في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه – إن الطائرة حاليًا تحت الصيانة الدورية والتجهيزات الضرورية لسلامة التشغيل، وهذا يتطلب تجديد صلاحيات خاصة سواء من الطيران المدني الليبي أو من الشركة المصنعة ( AIRBUS )، لافتة إلى أنه جاري العمل والتواصل بهذا الخصوص.

وأشارت إدارة المنطقة إلى أنه حال إتمام أعمال الصيانة وجهوزية الطائرة، سيتم التواصل مع لجنة الأزمة بشكل رسمي.

وأعربت إدارة المنطقة عن أملها في أن يكون ذلك في أقرب فرصة ولو باحتمال استبدال الطائرة، كما أعربت عن أملها في أن يكون التواصل مستقبلا مع الإدارة الشرعية للشركة، والمتمثلة في مدير منطقة بنغازي السيد المهندس النمر صالح عبد الله. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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