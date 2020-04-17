قرار مفاجئ للرئاسي يهوي بقيمة الدينار

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صعودا للمرة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة إثر تداوله في غرف” واتس اب وفايبر” بين التجار، وذلك تنفيذا لحظر التجوال المفروض من الحكومة لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وصعد الدولار بمقدار 50 قرشا بالمقارنة مع أسعار مساء أمس وتم تداوله بي 5.77 دينار في طرابلس و5.80 دينار في مصراتة، و5.88 دينار في بنغازي مساء اليوم أما اليورو فقد صعد هو الآخر وتم تداوله بـ6.21 دينار.

وشملت حالة الارتفاع أيضا سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وبيع بـ 198دينارا، وعن العملات الأجنبية فإن الليرة التركية شهدت قفزة وتم تداولها بـ 82 قرشا لليرة، في حين تم تداول التجار للدينار التونسي بـ1.840 دينار، فيما كان صعود قيمة الجنيه المصري أكثر بطئا وارتفع بمقدار قرش وتم تداوله بـ34 قرشا.

وأوضح تاجر لقناة 218 أن إغلاق المصارف أمام المواطنين بسبب فرص التجوال بشكل مفاجئ ما يعني عدم القدرة على تقديم الاعتمادات تسبب في توجه الطلب الكبير للدولار في السوق السوداء، وهو ما ساهم في تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

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