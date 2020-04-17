اقتصاد

قرار مفاجئ للرئاسي يهوي بقيمة الدينار

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صعودا للمرة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة إثر تداوله في غرف” واتس اب وفايبر” بين التجار، وذلك تنفيذا لحظر التجوال المفروض من الحكومة لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وصعد الدولار بمقدار 50 قرشا بالمقارنة مع أسعار مساء أمس وتم تداوله بي 5.77 دينار في طرابلس و5.80 دينار في مصراتة، و5.88 دينار في بنغازي مساء اليوم أما اليورو فقد صعد هو الآخر وتم تداوله بـ6.21 دينار.

وشملت حالة الارتفاع أيضا سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وبيع بـ 198دينارا، وعن العملات الأجنبية فإن الليرة التركية شهدت قفزة وتم تداولها بـ 82 قرشا لليرة، في حين تم تداول التجار للدينار التونسي بـ1.840 دينار، فيما كان صعود قيمة الجنيه المصري أكثر بطئا وارتفع بمقدار قرش وتم تداوله بـ34 قرشا.

وأوضح تاجر لقناة 218 أن إغلاق المصارف أمام المواطنين بسبب فرص التجوال بشكل مفاجئ ما يعني عدم القدرة على تقديم الاعتمادات تسبب في توجه الطلب الكبير للدولار في السوق السوداء، وهو ما ساهم في تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • قرار حمار مخطط لا علاقة له بالكورونا ولكن خوفا من انتفاضة شعبية مساندة لدخول الجيش الوطنى فى رمضان فلا يوجد فى اى مكان مثل هذا القرار صبرا اهل طرابلس ستزفوا البقرة ااسرااج وتهتفوا بكرة من هذا بفلسين

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