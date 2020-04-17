اعتماد عقود العاملين في مستشفى الحوادث بطرابلس

كشفت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق عن انتهاء إجراءات اعتماد عقود العاملين في مستشفى الحوادث أبو سليم بكافة تخصصاتهم.

وأشارت الوزارة في منشور عبر الحساب الرسمي إلى إمكانية اعتماد الملاكات الوظيفية للعاملين في المستشفى في وقت قريب وذلك بعد إتمام كافة البيانات الخاصة بالموظفين تمهيدا للاعتماد والتسكين.

وأوضحت الوزارة أن عمليات اعتماد العقود تمت بعد فرزها ومراجعة موسعة مشتركة مع إدارة المستشفى للتأكد من مطابقة البيانات وفقا للقانون.

وكانت وزارة العمل قد اعتمدت قبل أيام الملاك الوظيفي لوزارة التعليم، بعد ما أكملت الدراسة والبحث في الجداول، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المناسبة بما لا يخالف القانون وأحكامه، بإشراف مباشر من الوزير المهدي الأمين.

وأشارت الوزارة وقتها إلى أن الملاك الوظيفي المعتمد جاء في 299 ألف فرد بينهم موظفو ديوان الوزارة، إلى جانب العاملين في مراقبات الخدمات التعليمية.

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